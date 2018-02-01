МАДРИД, 1 фев – РИА Новости. Карлес Пучдемон, находящийся в Брюсселе, претендующий на то, чтобы вновь возглавить каталонское правительство, может занять эту должность лишь "символически", реальное осуществление обязанностей необходимо возложить на кого-то другого, считает бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас.
"Вопрос в том, сможет ли парламент утвердить избранного депутата. Здесь кроется базовый принцип демократии, но это не опровергает, что обстоятельства могут помешать тому, чтобы руководство было фактическим. И надо будет совместить законное президентство, пусть и символическое, с исполнительным", — заявил в интервью Diario16.com Жункерас, находящийся в мадридской тюрьме. Ему предъявлены обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств в связи с так называемым "делом о провозглашении независимости Каталонии".
Он также заявил, что "с уважением" относится к позиции Пучдемона, который решил уехать в Брюссель и не являться в суд Испании. Жункерас признался, что "надеется", что в Каталонии не будет новых выборов, они должны состояться в том случае, если в течение двух месяцев каталонский парламент не сможет утвердить главу женералитета.
"Я каждый день мечтаю о свободе. Я хороший человек и всегда буду соблюдать этический кодекс", — заявил Жункерас.
Несмотря на то, что первое место на внеочередных выборах в парламент Каталонии 21 декабря заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135.
Трое депутатов, находящихся в Бельгии, отказались от своих мандатов, чтобы сохранить абсолютное большинство у фракций, поддерживающих утверждение Пучдемона.