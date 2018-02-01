МАДРИД, 1 фев – РИА Новости. Карлес Пучдемон, находящийся в Брюсселе, претендующий на то, чтобы вновь возглавить каталонское правительство, может занять эту должность лишь "символически", реальное осуществление обязанностей необходимо возложить на кого-то другого, считает бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас.

В парламенте Каталонии 30 января должно было состояться заседание по утверждению Пучдемона главой женералитета. За несколько часов до начала спикер Роже Торрен сообщил, что заседание отложено. Он заявил, что оспорит предыдущее решение Конституционного суда Испании, который постановил, что Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте, предварительно запросив разрешение судьи Верховного суда, который ведет его дело.

"Вопрос в том, сможет ли парламент утвердить избранного депутата. Здесь кроется базовый принцип демократии, но это не опровергает, что обстоятельства могут помешать тому, чтобы руководство было фактическим. И надо будет совместить законное президентство, пусть и символическое, с исполнительным", — заявил в интервью Diario16.com Жункерас, находящийся в мадридской тюрьме. Ему предъявлены обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств в связи с так называемым "делом о провозглашении независимости Каталонии".

Сам Жункерас, возглавляющий партию "Левые республиканцы Каталонии", считает, что у него – как и у Пучдемона — нет возможности реально руководить правительством автономного сообщества. "Тюремное заключение накладывает много ограничений. По сути это будет то же самое", — считает бывший замглавы женералитета.

Он также заявил, что "с уважением" относится к позиции Пучдемона, который решил уехать в Брюссель и не являться в суд Испании. Жункерас признался, что "надеется", что в Каталонии не будет новых выборов, они должны состояться в том случае, если в течение двух месяцев каталонский парламент не сможет утвердить главу женералитета.

"Я каждый день мечтаю о свободе. Я хороший человек и всегда буду соблюдать этический кодекс", — заявил Жункерас.

Несмотря на то, что первое место на внеочередных выборах в парламент Каталонии 21 декабря заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135.

Трое депутатов, находящихся в Бельгии, отказались от своих мандатов, чтобы сохранить абсолютное большинство у фракций, поддерживающих утверждение Пучдемона.