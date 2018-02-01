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Арестованные каталонские политики обратились с жалобой в ООН

15:0701.02.2018
(обновлено: 17:48 01.02.2018)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкКаталонские флаги в Барселоне. Архивное фотоКаталонские флаги в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ЛОНДОН, 1 фев — РИА Новости. Арестованные каталонские политики — бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас, депутат Жорди Санчес и лидер общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишар — обратились в рабочую группу ООН по незаконному содержанию под стражей, говорится в заявлении их адвокатов, поступившем в четверг в РИА Новости.

Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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"Три лидера каталонской независимости обратились в рабочую группу ООН по незаконному содержанию по стражей, они жалуются на то, что их заключение в тюрьме в Мадриде незаконно", — сказано в заявлении.

В числе защитников политиков — известный британский адвокат, специалист по правам человека Бен Эммерсон, ранее он представлял интересы клиентов в том числе в ЕСПЧ, в Международном уголовном суде и Международном трибунале по бывшей Югославии. По словам Эммерсона, заявление в ООН должно подтвердить тот факт, что правительство той или иной страны не может давить на политиков через суд.

"Эти три человека были задержаны после того, как каталонцы большинством проголосовали за независимость от Испании на референдуме 1 октября 2017 года… Их задержание Испанией – это нарушение прав человека, призванное удержать их от политической деятельности в качестве представителей каталонцев", — заявил адвокат.

"Испания должна освободить этих людей. Действия испанского правительства могут создать опасный прецедент в сфере прав на мирный протест по всему миру", — добавил он.

В настоящее время каталонские политики находятся в тюрьме в Мадриде, их обвиняют в преступлениях, связанных с так называемым "делом о провозглашении независимости Каталонии". Куишар и Санчес были арестованы 16 октября прошлого года решением Национальной судебной палаты Испании, на рассмотрении которой в тот момент находилось дело, в связи с митингами 20-21 сентября в Барселоне. Им предъявлены обвинения в мятеже. Жункерас и Жоаким Форн, входившие в правительство Каталонии под руководством Карлеса Пучдемона, были задержаны 2 ноября. Их обвиняют в подготовке восстания, мятеже и растрате государственных средств.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон перед пресс-конференцией в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Maeterlinck
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В Каталонии 1 октября прошел так называемый референдум о независимости, который не признали испанское правительство и Конституционный суд. Основываясь на результатах этого референдума, каталонский парламент, где абсолютное большинство было у партий, поддерживающих отделение от Испании, 27 октября провозгласил независимость.

После этого Мадрид, применив 155-ю статью конституции, ввел прямое правление в автономном сообществе, отстранил женералитет, распустил парламент и назначил новые выборы, которые состоялись 21 декабря.

Несмотря на то, что первое место на них заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135.

При этом два депутата — Жункерас и Санчес — в настоящее время находятся в тюрьме (Форн отказался от мандата). Еще пятеро политиков (трое из них отказались от мандатов), в том числе Карлес Пучдемон — за пределами Испании. В отношении них действует национальный ордер на арест.

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