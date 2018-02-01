В Эстонии 14 человек отказались от паспортов, чтобы стать гражданами России

ТАЛЛИН, 1 фев — РИА Новости. Правительство Эстонии решило удовлетворить ходатайства 28 человек об отказе от гражданства республики, 14 из них готовятся получить гражданство России, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.

"Правительство приняло решение удовлетворить ходатайства 28 человек об отказе от гражданства Эстонии, из них 24 человека постоянно проживают за границей и намерены стать гражданами стран проживания. Одиннадцать человек живут в России, шестеро — в Финляндии, по два человека проживают в Австрии и Норвегии, по одному — в Швеции, Канаде и Нидерландах. Еще четверо живут в Эстонии, трое из них намерены стать гражданами РФ, один — Германии", — говорится в сообщении правительства.

По данным МВД, в 2016 году эстонского гражданства лишились 209 человек, из них 110 стали россиянами. Данных за 2017 год пока нет.