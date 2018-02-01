Лавров надеется на реализацию соглашений по наблюдателям ОБСЕ в Карабахе

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Москве рассчитывают на скорейшую реализацию договорённости по размещению дополнительных наблюдателей ОБСЕ в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

Лавров рассказал, что ранее была достигнута договоренность добавить несколько наблюдателей ОБСЕ на линию соприкосновения.

"По-моему, сейчас стороны близки к согласованию конкретных параметров реализации этой договоренности, и мы рассчитываем, что ОБСЕ сможет ее оперативно ввести в действие", — сказал российский министр.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.