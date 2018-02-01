Сейм Латвии перенес рассмотрение аналога "закона Магнитского"

РИГА, 1 фев – РИА Новости. Сейм Латвии перенес рассмотрение вопроса о введении санкций по отношению к фигурантам так называемого "списка Магнитского", сообщили РИА Новости в четверг в парламенте.

Ранее комиссия Сейма по иностранным делам поддержала запрет на въезд в республики 49 физическим лицам, которые проходят по так называемому "делу Магнитского".

"Голосование в Сейме было перенесено из-за возражений депутатов Валдиса Калнозолса и Гунара Кутриса", — сообщили в парламенте.

Когда этот законопроект будет выставлен на голосование, пока не сообщается.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия") заявил РИА Новости, что Россия должна будет отреагировать, если Латвия примет собственный закон, аналогичный "закону Магнитского".

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде. Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября 2017 года.