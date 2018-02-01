Глава МИД Италии заявил об отсутствии альтернатив Минским соглашениям

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Минские соглашения по Донбассу не имеют альтернативы, все существующие переговорные форматы должны быть сохранены, заявил глава МИД Италии, действующий председатель ОБСЕ Анджелино Альфано.
"Мы хотим сохранить все существующие форматы – это нормандская группа, это трехсторонняя контактная группа, это работа в рамках ОБСЕ. Мы считаем, что во всех этих форматах мы должны продолжать работать", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Альфано напомнил о договоренности по прекращению огня, достигнутой контактной группой в декабре прошлого года. По его словам, эта договоренность подтвердила, что стороны могут придерживаться соглашений. "Украинский кризис является приоритетным вопросом для нас как страны, председательствующей в ОБСЕ", — добавил министр.
Он подчеркнул, что Рим придерживается цели прекратить противостояние на юго-востоке Украины.
"Это проблема, которая нас давно всех серьезно беспокоит, является дестабилизирующим фактором не только для региона", — заявил Альфано.