Глава МИД Италии заявил об отсутствии альтернатив Минским соглашениям

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано во время встречи в Москве с МИД России Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано во время встречи в Москве с МИД России Сергеем Лавровым.

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Минские соглашения по Донбассу не имеют альтернативы, все существующие переговорные форматы должны быть сохранены, заявил глава МИД Италии, действующий председатель ОБСЕ Анджелино Альфано.

"Мы хотим сохранить все существующие форматы – это нормандская группа, это трехсторонняя контактная группа, это работа в рамках ОБСЕ. Мы считаем, что во всех этих форматах мы должны продолжать работать", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Альфано напомнил о договоренности по прекращению огня, достигнутой контактной группой в декабре прошлого года. По его словам, эта договоренность подтвердила, что стороны могут придерживаться соглашений. "Украинский кризис является приоритетным вопросом для нас как страны, председательствующей в ОБСЕ", — добавил министр.

"Главный наш посыл – альтернативы минским соглашениям нет. Нельзя допустить дальнейшего сползания ситуации в сторону ухудшения, нельзя, чтобы нарушалось соглашение о прекращении огня. Мы об это вполне ясно заявляли, в том числе, в ходе переговоров с нашими киевскими партнерами. Мы будем прилагать все усилия для разрешения кризиса", — заявил Альфано.

Он подчеркнул, что Рим придерживается цели прекратить противостояние на юго-востоке Украины.

"Это проблема, которая нас давно всех серьезно беспокоит, является дестабилизирующим фактором не только для региона", — заявил Альфано.