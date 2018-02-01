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Политолог рассказал, почему Гужве дали покинуть Украину

Сюжет:
Преследование главреда "Страна.ua" на Украине (11)
14:1001.02.2018
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© Фото : РИА Новости Украина/Евгений КотенкоРедактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва. Архивное фотоРедактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва. Архивное фото
© Фото : РИА Новости Украина/Евгений Котенко

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Украинские правоохранительные органы не препятствовали главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве при выезде из страны, поскольку возбужденное против него дело было бесперспективным, считает политолог Вадим Карасев.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Vasily Maximov
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Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что его главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва написал в обращении к читателям, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Он заявил, что покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали ему документ о пребывании в стране.

"Тот факт, что Гужва покинул страну – это оптимальный на данном этапе вариант разрешения конфликта вокруг главного редактора "Страны.ua" после неудавшихся обвинений в его адрес для всех сторон: для Гужвы и для генеральной прокуратуры Украины. Если бы они (прокуратура – ред.) видели возможность и перспективу доведения до суда и приговора так называемого дела Гужвы, то вряд ли они бы позволили ему выехать за пределы Украины", — сказал Карасев РИА Новости в четверг.

Редактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва. Архивное фото
© Фото : РИА Новости Украина/Евгений Котенко
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По его мнению, прокуратура будет заявлять, что журналист виновен, так как покинул Украину. "Мне кажется, ему не препятствовали в выезде, поскольку понимали, что довести это дело до конца будет очень трудно, а новые скандалы, обвинения в предвзятости, политизированности в адрес прокуратуры, очевидно, правоохранители не захотели получать", — добавил Карасев.

По его словам, в сложившейся вокруг Гужвы и его издания ситуации виноваты не только украинские власти, но и "радикальные инициативные группы". "Когда низовые радикальные движения перехватывают инициативу у государства в определении того, что правильно, а что неправильно, что патриотично, а что не патриотично, что законно, а что незаконно – это должно настораживать тех, кто является настоящим сторонником свободы слова на Украине", — подчеркнул Карасев.

Он также отметил, что официально украинские власти не будут вводить цензуру на Украине. "Но вот разного рода и формы националистическая и патриотическая самоцензура или навязывание такой самоцензуры вполне возможно. Но это будет делать не государство, это будет делать так называемая националистическая или патриотическая общественность. Это будет самодеятельность во многом, хотя и подталкиваемая со стороны власти", — сказал Карасев, добавив, что это может заставить журналистское сообщество на Украине быть более осторожным и аккуратным в своих высказываниях.

Редактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва
© Фото : РИА Новости Украина/Андрей Лубенский
Главред украинского издания "Страна.ua" Гужва заявил об угрозе убийства
Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.

Ранее украинский Институт массовой информации заявил приблизительно о 300 случаях нарушения прав свобода слова в 2017 году на Украине. Кроме того, согласно всемирному отчету международной правозащитной организации Human Rights Watch, украинские власти ограничили права СМИ в стране, ссылаясь на якобы необходимость противостояния России.

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