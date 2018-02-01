Политолог рассказал, почему Гужве дали покинуть Украину

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Украинские правоохранительные органы не препятствовали главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве при выезде из страны, поскольку возбужденное против него дело было бесперспективным, считает политолог Вадим Карасев.
"Тот факт, что Гужва покинул страну – это оптимальный на данном этапе вариант разрешения конфликта вокруг главного редактора "Страны.ua" после неудавшихся обвинений в его адрес для всех сторон: для Гужвы и для генеральной прокуратуры Украины. Если бы они (прокуратура – ред.) видели возможность и перспективу доведения до суда и приговора так называемого дела Гужвы, то вряд ли они бы позволили ему выехать за пределы Украины", — сказал Карасев РИА Новости в четверг.
По его словам, в сложившейся вокруг Гужвы и его издания ситуации виноваты не только украинские власти, но и "радикальные инициативные группы". "Когда низовые радикальные движения перехватывают инициативу у государства в определении того, что правильно, а что неправильно, что патриотично, а что не патриотично, что законно, а что незаконно – это должно настораживать тех, кто является настоящим сторонником свободы слова на Украине", — подчеркнул Карасев.
Он также отметил, что официально украинские власти не будут вводить цензуру на Украине. "Но вот разного рода и формы националистическая и патриотическая самоцензура или навязывание такой самоцензуры вполне возможно. Но это будет делать не государство, это будет делать так называемая националистическая или патриотическая общественность. Это будет самодеятельность во многом, хотя и подталкиваемая со стороны власти", — сказал Карасев, добавив, что это может заставить журналистское сообщество на Украине быть более осторожным и аккуратным в своих высказываниях.
Ранее украинский Институт массовой информации заявил приблизительно о 300 случаях нарушения прав свобода слова в 2017 году на Украине. Кроме того, согласно всемирному отчету международной правозащитной организации Human Rights Watch, украинские власти ограничили права СМИ в стране, ссылаясь на якобы необходимость противостояния России.