Политолог рассказал, почему Гужве дали покинуть Украину

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Украинские правоохранительные органы не препятствовали главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве при выезде из страны, поскольку возбужденное против него дело было бесперспективным, считает политолог Вадим Карасев.

Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что его главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва написал в обращении к читателям, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Он заявил, что покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали ему документ о пребывании в стране.

"Тот факт, что Гужва покинул страну – это оптимальный на данном этапе вариант разрешения конфликта вокруг главного редактора "Страны.ua" после неудавшихся обвинений в его адрес для всех сторон: для Гужвы и для генеральной прокуратуры Украины. Если бы они (прокуратура – ред.) видели возможность и перспективу доведения до суда и приговора так называемого дела Гужвы, то вряд ли они бы позволили ему выехать за пределы Украины", — сказал Карасев РИА Новости в четверг.

По его мнению, прокуратура будет заявлять, что журналист виновен, так как покинул Украину. "Мне кажется, ему не препятствовали в выезде, поскольку понимали, что довести это дело до конца будет очень трудно, а новые скандалы, обвинения в предвзятости, политизированности в адрес прокуратуры, очевидно, правоохранители не захотели получать", — добавил Карасев.

По его словам, в сложившейся вокруг Гужвы и его издания ситуации виноваты не только украинские власти, но и "радикальные инициативные группы". "Когда низовые радикальные движения перехватывают инициативу у государства в определении того, что правильно, а что неправильно, что патриотично, а что не патриотично, что законно, а что незаконно – это должно настораживать тех, кто является настоящим сторонником свободы слова на Украине", — подчеркнул Карасев.

Он также отметил, что официально украинские власти не будут вводить цензуру на Украине. "Но вот разного рода и формы националистическая и патриотическая самоцензура или навязывание такой самоцензуры вполне возможно. Но это будет делать не государство, это будет делать так называемая националистическая или патриотическая общественность. Это будет самодеятельность во многом, хотя и подталкиваемая со стороны власти", — сказал Карасев, добавив, что это может заставить журналистское сообщество на Украине быть более осторожным и аккуратным в своих высказываниях.

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.

Ранее украинский Институт массовой информации заявил приблизительно о 300 случаях нарушения прав свобода слова в 2017 году на Украине. Кроме того, согласно всемирному отчету международной правозащитной организации Human Rights Watch, украинские власти ограничили права СМИ в стране, ссылаясь на якобы необходимость противостояния России.