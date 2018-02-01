МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Москва рассчитывает, что Киев будет соблюдать достигнутые договоренности в рамках контактной группы, в том числе по обмену пленными, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"(Глава МИД Италии Анджелино Альфано — ред.) упомянул о том, что всё-таки стороны могут договариваться, когда проявляют политическую волю. Я согласен с этим, и одно из подтверждений тому заключается в состоявшемся накануне Нового года обмене удерживаемыми лицами. А сейчас контактная группа обсуждает продолжение этого процесса, и мы тоже рассчитываем, что украинская сторона будет придерживаться достигаемых договорённостей, потому что состоявшийся обмен, в конце концов, произошел благодаря конструктивной позиции Донецка и Луганска, поскольку, в отличие от изначальной договорённости, украинское правительство передало меньше людей, чем обязалось, на Донбасс", — сказал Лавров по итогам переговоров с итальянским коллегой.

"Говоря о прекращении огня, действительно, мы все мы испытывали надежды, и когда было объявлено школьное перемирие накануне учебного года, и когда было объявлено рождественское перемирие, о котором сейчас Альфано упомянул. Есть большая озабоченность, что вот те нарушения, которые случаются, связаны с тем, что сохраняются и расправляют плечи, набирают силу на Украине нелегальные вооруженные формирования", — добавил Лавров.