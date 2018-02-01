Лавров назвал "Национальную дружину" Украины неонацистской

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Созданная на Украине "Национальная дружина" является откровенно неонацистской организацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге в Москве.

"Сохраняются и расправляют плечи, набирают силу на Украине нелегальные вооруженные формирования, так называемые добровольческие батальоны… На днях была создана новая структура радикальная, которую назвали "Национальный корпус" или "Национальная дружина". Структура откровенно неонацистская", — заявил Лавров на брифинге в Москве по итогам своих переговоров с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

Лавров добавил также, что "эта тенденция, когда монополия на применение силы размыта и не может быть восстановлена, когда радикалы с неонацистским уклоном начинают править бал и вершить правосудие, продолжают устраивать провокации, в том числе на линии соприкосновения с провозглашенными республиками (ДНР и ЛНР), нас очень тревожит".