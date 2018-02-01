К конфликту в Ливии привела интервенция НАТО, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. К конфликту в Ливии привела интервенция НАТО, Россия всегда выступала за разрешение ситуации путем национального диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы с самого начала международных усилий по наведению порядка в Ливии, которую разрушила агрессия НАТО, противозаконная и нарушившая резолюции Совета Безопасности, выступали за то, чтобы именно через национальный диалог продвигаться к преодолению сложившейся нетерпимой ситуации, когда Ливия превратилась в серую зону, через которую в сахаро-сахельский регион пошли боевики, пошла контрабанда оружия, а в обратном направлении — с юга на север — в Европу пошли волны незаконных мигрантов, создав колоссальные проблемы для многих европейских стран, включая Италию", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.