РФ заинтересована в работе с ОБСЕ по борьбе с терроризмом, заявил Лавров

Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Москва заинтересована в укреплении сотрудничества с ОБСЕ в борьбе с киберпреступностью и терроризмом, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано, который является действующим председателем ОБСЕ.

"Россия заинтересована в тесном сотрудничестве с председательством на таких ключевых для ОБСЕ направлениях как борьба с терроризмом, наркотрафиком, киберугрозами, сопряжение интеграционных процессов, защита традиционных ценностей, прав национальных меньшинств, противодействие антисемитизму, христианофобии, исламофобии", — заявил Лавров журналистам.