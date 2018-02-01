ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев — РИА Новости. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем" — крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, выразил сожаление в связи с тем, что Польша продолжает продвигать законопроект, криминализирующий высказывания о причастности поляков к преступлениям нацистской Германии.

Проигнорировав израильские протесты, верхняя палата польского парламента минувшей ночью одобрила инициативу, которая, по мнению "Яд ва-Шема" ставит под угрозу "открытую и свободную дискуссию о роли польского народа в преследовании евреев" в годы Второй мировой войны.

"Достойно сожаления, что Польша решила принять этот проблематичный законодательный акт, несмотря на всю проблематичность его формулировок и решительные протесты, им порожденные", — говорится в заявлении.

Получив поддержку обеих палат польского парламента — Сейма и Сената, пакет поправок к закону об Институте национальной памяти теперь поступает на подпись президента страны. Документ предусматривает наказание до трех лет тюрьмы за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

"Этот закон угрожает искажением исторических истин из-за ограничений, которые он налагает на высказывания относительно соучастия отдельных сегментов польского населения в преступлениях против евреев", — пояснили свою позицию в "Яд ва-Шеме".

При этом израильские историки согласились с поляками в том, что запрещаемый новым законом термин "польские лагеря смерти" применительно к немецким объектам на оккупированной территории действительно ошибочен.

"Но правильный способ противодействовать таким историческим искажениям заключается не в криминализации подобных высказываний, а в активизации образовательной деятельности", — сказано в заявлении.