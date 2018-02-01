РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт: дело Гужвы подтверждает факт массовых преследованиий на Украине

Сюжет:
Преследование главреда "Страна.ua" на Украине (11)
13:3801.02.2018
13960
© AFP 2018 / Vasily MaximovВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фотоВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Vasily Maximov

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Дело главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы может убедить западных партнеров Киева в том, что на Украине происходят массовые преследования журналистов, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Редактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва
© Фото : РИА Новости Украина/Андрей Лубенский
Главред украинского издания "Страна.ua" Гужва заявил об угрозе убийства
Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины заявила, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва написал в обращении к читателям, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Гужва заявил, что покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали главреду "Страны.ua" документ о пребывании в стране.

"Дело Гужвы может быть последней каплей, которая убедит Запад, что на Украине ведутся массовые преследования журналистов",- сказал Бортник в комментарии РИА Новости в четверг.

При этом он считает, что выезд журналиста в Австрию и его заявления об угрозах, преследовании и фальсификации дел наносят удар как по генеральной прокуратуре Украины, так и по украинским властям в целом.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава МВД Украины оценил уровень свободы слова в стране "на пять с плюсом"
"С технологической и административной точки зрения, конечно, ситуация с Гужвой нанесла прежде всего удар по генеральной прокуратуре, которая получила еще одно поражение, потому что действительно сейчас ГП Украины с одной стороны обвиняют в незаконном давлении и фальсификации уголовных дел, а с другой стороны обвиняют в том, что они упустили Гужву, что позволили ему уехать", — отметил Бортник.

Он подчеркнул, что эта ситуация усилит критику действующих властей со стороны европейских организаций, ранее высказанную в связи с убийством в Киеве журналиста Павла Шеремета, уголовным преследованием журналиста Руслана Коцабы, а также давлением на телеканалы "Интер", "112 Украина" и "NewsONE". "Конечно все это делает украинскую власть в этой ситуации токсичной в еще большей мере, это снижает вероятность переизбрания Петра Алексеевича (Порошенко – ред.) и снижает его поддержку прежде всего Европейским Союзом", — отметил Бортник.

"Я уверен, что просто статусом беженца Гужва не закончит свое дело, скорее всего он будет подавать иски в европейские суды и доказывать причастность украинских первых лиц к делу о преследовании журналистов",- подчеркнул Бортник.

Редактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва. Архивное фото
© Фото : РИА Новости Украина/Евгений Котенко
Главред украинского издания "Страна.ua" попросил о политубежище в Австрии
Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.

Ранее украинский Институт массовой информации заявил приблизительно о 300 случаях нарушения прав свобода слова в 2017 году на Украине. Кроме того, согласно всемирному отчету 2018 года международной правозащитной организации Human Rights Watch, украинская власть ограничила права СМИ в стране, ссылаясь на якобы необходимость противостояния России.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Россия уже 4 года говорит что происходят массовые преследования журналистов !!! и что ???
14:00
01.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена