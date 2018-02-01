КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Дело главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы может убедить западных партнеров Киева в том, что на Украине происходят массовые преследования журналистов, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
"Дело Гужвы может быть последней каплей, которая убедит Запад, что на Украине ведутся массовые преследования журналистов",- сказал Бортник в комментарии РИА Новости в четверг.
При этом он считает, что выезд журналиста в Австрию и его заявления об угрозах, преследовании и фальсификации дел наносят удар как по генеральной прокуратуре Украины, так и по украинским властям в целом.
Он подчеркнул, что эта ситуация усилит критику действующих властей со стороны европейских организаций, ранее высказанную в связи с убийством в Киеве журналиста Павла Шеремета, уголовным преследованием журналиста Руслана Коцабы, а также давлением на телеканалы "Интер", "112 Украина" и "NewsONE". "Конечно все это делает украинскую власть в этой ситуации токсичной в еще большей мере, это снижает вероятность переизбрания Петра Алексеевича (Порошенко – ред.) и снижает его поддержку прежде всего Европейским Союзом", — отметил Бортник.
"Я уверен, что просто статусом беженца Гужва не закончит свое дело, скорее всего он будет подавать иски в европейские суды и доказывать причастность украинских первых лиц к делу о преследовании журналистов",- подчеркнул Бортник.
Ранее украинский Институт массовой информации заявил приблизительно о 300 случаях нарушения прав свобода слова в 2017 году на Украине. Кроме того, согласно всемирному отчету 2018 года международной правозащитной организации Human Rights Watch, украинская власть ограничила права СМИ в стране, ссылаясь на якобы необходимость противостояния России.