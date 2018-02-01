Россия хотела бы видеть активную роль ОБСЕ в Косово, заявил Лавров

Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. РФ хотела бы видеть большую роль ОБСЕ в Косово, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы хотели бы видеть активную роль ОБСЕ в Косово с тем, чтобы урегулировать оставшиеся вопросы в полном соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН", — сказал он.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику признали более 100 государств-членов ООН, не признают Сербия, Россия, Китай, Испания, Греция и ряд других государств.