МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Торонто арестовали ландшафтного дизайнера Брюса Макартура, сообщает канадская газета The Globe and Mail. Полиция подозревает его в серийных убийствах гомосексуалистов.

Макартура задержали 18 января в ходе расследования смерти Селима Эсена и Эндрю Кинсмана. Однако позже полиции удалось обнаружить останки еще трех жертв убийцы: Маджида Кайхана, Суруша Махмуди и Дина Лисовика. Все они, кроме последнего, считались пропавшими без вести.

Останки убитых нашли в двух цветочных кадках. Следствие намерено проверить еще более 30 мест, где работал 66-летний ландшафтный дизайнер. "Мы считаем, что нам удастся обнаружить больше жертв. Пока что нельзя назвать даже примерное число, но я полагаю, что будут предъявлены новые обвинения", — заявил детектив Хэнк Идсинга, который ведет это дело.

СМИ сообщают, что все убитые проживали в пригороде Торонто, населенном преимущественно представителями ЛГБТ-сообщества.