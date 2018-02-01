Лавров напомнил Киеву о необходимости полностью выполнять "Минск—2"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил Киеву о необходимости полного выполнения минских соглашений.

По его словам, содействие ОБСЕ в этом году будет востребовано в урегулировании конфликта на востоке Украины.

"Мы считаем, что неукоснительное выполнение минского комплекса мер — это единственный путь, несмотря на попытки подорвать мирные перспективы", — сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано, который также является действующим председателем ОБСЕ.

"Имею в виду такие провокационные шаги Киева, как объявленная весной прошлого года полная блокада отдельных районов Донецкой и Луганской областей, недавно принятый закон о реинтеграции Донбасса, которые, по сути, перечеркивают минские соглашения, и печально известный закон об образовании, который дискриминирует не только русский язык, но и все остальные языки меньшинств на Украине", — подчеркнул глава МИД РФ.