Лавров назвал основную тему переговоров с главой МИД Италии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано во время встречи в Москве. 1 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано во время встречи в Москве. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе состоявшихся в четверг переговоров с главой МИД Италии Анджелино Альфано основным было обсуждение тематики ОБСЕ.

Это уже третий визит Альфано в Россию, но первый в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), председательство в которой перешло к Италии 1 января 2018 года.

"У нас состоялись традиционно конструктивные, доверительные переговоры с Анджелино Альфано. Он здесь находится с рабочим визитом в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Основное время мы посвятили именно этой тематике", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.