В Раде призвали Дуду не подписывать документ о "бандеровской идеологии"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Украинская парламентская партия "Народный фронт" призвала президента Польши не подписывать поправки к закону об Институте национальной памяти, которые предполагают запрет бандеровской идеологии и были одобрены польским сенатом.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши накануне принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"Указываем на то, что такие решения создают атмосферу напряжения и запугивания в отношении почти миллиона украинцев, которые сегодня живут и работают в Польше. Знаем из истории, что сомнительные идеологические обвинения легко превратить в обвинение национальные… Действия, которые ведут к разжиганию национальной вражды и нарушению прав украинцев в Польше, требуют общей и категорической реакции европейских институтов. Призываем президента Анджея Дуду не одобрять принятый закон, чтобы предотвратить его драматические последствия", — говорится в заявлении на сайте партии в четверг.

Партия отмечает, что такое решение польских парламентариев уже вызвало справедливое возражение американских и израильских партнеров.

"Видим опасные и тревожные симптомы политического эгоизма и расчета накануне нынешних местных выборов в Польше. Такие решения не позволяют поверить в искренность призывов о продолжении исторического диалога и развитии отношений на основе правды", — считает партия.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

* Запрещенная в России террористическая организация