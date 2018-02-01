КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук предлагает отозвать украинского посла из Польши для проведения консультаций из-за принятого польским Сеймом закона об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши накануне принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"Украинское государство должно жестко отреагировать на принятие Сенатом Польши так называемого закона о запрете "бандеровской идеологии". Предлагаю как можно быстрее отозвать украинского посла из Польши для проведения консультаций", — написал Мосийчук в четверг в Facebook.

Также, по мнению депутата, украинский парламент и правительство должны рассмотреть ряд законодательных инициатив, которые "станут помехой польскому шовинизму" — в частности, об осуждении "оккупации Польшей" западных украинских земель между Первой и Второй мировыми войнами.

Мосийчук считает необходимым безотлагательно провести консультации с Израилем и США, которые тоже осуждают принятие этого закона. "Мы за дружбу и взаимопонимание с польским народом, но мы категорически против шовинизма, который навязывают польскому обществу отдельные польские политики. Так в свое время начинался нацизм в Германии", — считает депутат.

Мосийчук является фигурантом уголовного дела, возбужденного Следственным комитетов РФ за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.