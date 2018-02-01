Латвия исключила участника из олимпийской делегации за грубое поведение

РИГА, 1 фев – РИА Новости. За оскорбительное и недостойное поведение из состава олимпийской делегации Латвии на Игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане выведен техник команды скелетонистов Рождерс Лодзиньш. Об этом сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на официальный сайт Латвийского олимпийского комитета (ЛОК).

Во вторник, 30 января, в публичном чате мессенджера WhatsApp Лодзиньш позволил себе грубые и оскорбительные высказывания с употреблением нецензурных выражений в адрес спортсменов олимпийской команды Латвии, тренеров, обслуживающего персонала и администрации.

Подобное поведение является нарушением соглашения о сотрудничестве Латвийской олимпийской делегации "Пхенчхан-2018" (заключается между работником делегации, президентом соответствующей федерации спорта и президентом ЛОК).

В соответствии с пунктом 4.1.3. этого же соглашения Роджерс Лодзиньш исключен из состава Латвийской делегации "Пхенчхан-2018" и лишен олимпийской аккредитации. Решение приняли президент ЛОК Алдонс Врубевскис, глава Латвийской олимпийской делегации "Пхенчхан-2018" и генеральный секретарь ЛОК Жоржс Тикмерс, вице-президент ЛОК Эйнарс Фогелис, президент Латвийской федерации бобслея и скелетона Янис Колс и генеральный секретарь Зинтис Экманис.

Также решение было согласовано с главным тренером сборной Латвии по скелетону Дайнисом Дукурсом.

Ранее сообщалось, что латвийское представительство на Играх-2018 станет самым скромным за последние 12 лет: республику представят 35 спортсменов, которые выступят в девяти видах спорта. На предыдущих Олимпиадах в Турине, Ванкувере и Сочи за Латвию выступали 58 спортсменов, однако непопадание национальной сборной по хоккею на Игры-2018 значительно "ухудшило" статистику.

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