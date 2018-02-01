Детское молоко во Франции более десяти лет могло быть заражено сальмонеллой

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генеральный директор французского молочного концерна Lactalis Эммануэль Бенье не исключил того, что с 2005 по 2017 годы банки с детским питанием компании могли быть заражены сальмонеллой.

Скандал вокруг продукции французского молочного концерна Lactalis начал разворачиваться в декабре. Компания была вынуждена отозвать все детское питание, произведенное на фабрике в коммуне Краон в период с 15 февраля 2017 года. Концерн принял решение об отзыве более 12 миллионов банок детского питания из 83 стран.

"Мы не можем исключить того факта, что дети потребляли молоко, зараженное сальмонеллой, в этот период", — заявил Бенье в интервью газете Echos, отвечая на вопрос о том, была ли обнаружена сальмонелла в детском питании в 2005-2017 годах.

Гендиректор концерна добавил, что из 12 миллионов банок питания, которое ранее было отозвано по всему миру, "значительное число" товара на территории Франции было употреблено и "возврат может составить менее 50%". Точных чисел он назвать не смог.

Бенье также подчеркнул, что концерн собирается усилить программы по контролю безопасн6ости и проводить проверочные тесты во второй лаборатории.

По словам министра здравоохранения Франции Аньез Бузин, всего в стране от зараженного сальмонеллой детского питания пострадали 35 детей. С 8 декабря новых случаев заражения не зафиксировано.

В начале декабря Роспотребнадзор предупредил российских потребителей об отзыве продуктов Lactalis. Тем не менее, по данным ведомства, продукция детского питания Lactalis в РФ не поступала.