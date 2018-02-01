В СЖР назвали отъезд главреда "Страна.ua" с Украины вынужденным

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Журналисты интернет-издания Strana.ua и его главный редактор Игорь Гужва подвергались беспрецедентному давлению, в этой ситуации его отъезд с Украины в Австрию — крайняя, но вынужденная мера, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины Петру Порошенко заявило, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва написал в обращении к читателям, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Гужва заявил, что покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали главреду "Страны.ua" документ, подтверждающий его легальное пребывание в стране.

"Принимая во внимание комментарии, которые мгновенно последовали в адрес Гужвы и возглавляемого им издания со стороны некоторых одиозных депутатов Верховной Рады (а в них содержались практически открытые призывы к насилию над Игорем Гужвой, проводились аналогии с судьбой убитого Олеся Бузины), очевидно, что жизнь и здоровье журналиста находятся под угрозой. То же касается судьбы самого издания "Страна.ua", журналисты которого подвергались беспрецедентному давлению", — заявил Шафир РИА Новости.

По его словам, отъезд главного редактора и открытое письмо журналистского коллектива "в сложившихся условиях можно расценивать как крайнюю, но вынужденную меру".

"Мы видим, как журналисты вынуждены отстаивать своё право не только на беспрепятственную работу и свободу слова, но и на собственную свободу и безопасность", — добавил Шафир.