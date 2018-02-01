Саакашвили заявил об обысках у его соратников

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в четверг, что украинские правоохранительные органы проводят обыски у активистов его партии "Движение новых сил" из-за запланированного в четверг флешмоба у здания администрации президента Украины.

Ранее общественные активисты анонсировали проведение днем в четверг флешмоба у здания администрации президента Украины под названием "Чемодан-вокзал-Мальдивы", в ходе которой активисты планируют в театрализованной форме воссоздать отдых главы украинского государства Петра Порошенко во время новогодних каникул на Мальдивах.

"Сегодня в два часа дня группа общественных активистов устраивает флешмоб у администрации президента на мальдивскую тему. Будет интересно и жарко, несмотря на холодную погоду. Их сегодняшние обыски – это ответ на эту акцию, они очень переживают по поводу этой акции, потому что неправы", — сказал Саакашили во время перерыва в судебном заседании по рассмотрению жалобы на отказ предоставить ему убежище на Украине.

Ранее СМИ сообщили, что отдых на Мальдивах обошелся Порошенко по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Журналист украинской передачи "Схемы", которая обнародовала детали отдыха Порошенко на Мальдивах, Михаил Ткач сообщил, что после выхода в эфир ему угрожали.