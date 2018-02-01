АНКАРА, 1 фев — РИА Новости. Анкара потребовала от Москвы арестовать и выдать одного из участников Конгресса национального диалога Сирии в Сочи Михрача Урала, которого Турция считает террористом, заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Турецкие власти обвиняют Урала в организации теракта в городе Рейханлы на границе с Сирией в мае 2013 года. Тогда при взрыве двух заминированных автомобилей погибли 53 человека, 155 были ранены. Анкара возложила ответственность за теракт на Сирию. Официальный Дамаск все обвинения категорически отверг. Задержанные в связи с терактом оказались членами DHKP-C.
"Мы сразу же выразили российской стороне свое беспокойство и потребовали объяснений, а также его ареста и экстрадиции. Мы разыскиваем его как террориста, он числится в красном бюллетене. Его не было в списке (приглашенных на конгресс. — Прим. ред.), а если бы он был, то мы бы заведомо не согласились", — сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре.
Он добавил, что Урал, возможно, "въехал в страну по поддельным документам, и, фотографируясь везде, пытался устроить шоу".
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