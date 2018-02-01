Кремль изучит польский закон о пропаганде идей украинских националистов

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Кремль изучит принятый сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и озвучит свою позицию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в четверг.

"Вы знаете, я, честно говоря, не стану сейчас озвучивать, потому что я, к сожалению, детально информацией не обладаю. Я думаю, что после того, как мы изучим эту информацию, мы сможем как-то сформулировать позицию", — сказал Песков.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши накануне принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против и двое воздержались.

В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.