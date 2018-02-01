Численность населения Турции превысила 80 миллионов человек

АНКАРА, 1 фев — РИА Новости. Численность населения Турции в 2017 году составила 80,81 миллиона человек, говорится в сообщении Института статистики страны (TÜİK) в четверг.

Число граждан Турции увеличилось более чем на 995 тысяч человек по сравнению с 2016 годом. 50,2% населения Турции составляют мужчины (40,54 миллиона), 49,8% — женщины (40,3 миллиона). Доля городского населения возросла до 92,5%.

В 2016 году темпы прироста населения Турции составили 13,5 %, в 2017 году они сократились до 12,4%.