В Крыму прокомментировали решение Киева закрыть суды на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Решение украинских властей прекратить работу своих судов в Крыму говорит, что Киев начинает осознавать, что полуостров является частью другого государства, завил РИА Новости глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов.

Ранее стало известно, что Высший совет правосудия Украины решил прекратить работу украинских судов в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

"Фактически, наконец-то, наступает у некоторых руководителей Украины озарение, что все-таки надо смириться с теми вещами, которые имеют место быть. Зачем создавать и содержать штат определенный, который задействован на Севастополь, на Республику Крым, если фактически этот орган государственной власти этой территорией уже никогда управлять не будет", — сказал Трофимов.

Он отметил, что решение Киева об упразднении судов в Крыму запоздало на несколько лет — его следовало бы принять вскоре после воссоединения полуострова с Россией.

"Сейчас это просто констатация факта: то, что имеет место быть. Нет смысла тратить лишние деньги на те территории, которые не находятся под контролем и управлением. В Крыму действует своя система судов и правоохранительных органов. Поэтому все решения о ликвидации или не ликвидации ни в коем случае не влияют на территорию Республики Крым и город федерального значения Севастополь", — подчеркнул Трофимов.

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