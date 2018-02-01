В Крыму прокомментировали решение Киева закрыть суды на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Решение украинских властей прекратить работу своих судов в Крыму говорит, что Киев начинает осознавать, что полуостров является частью другого государства, завил РИА Новости глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов.
"Фактически, наконец-то, наступает у некоторых руководителей Украины озарение, что все-таки надо смириться с теми вещами, которые имеют место быть. Зачем создавать и содержать штат определенный, который задействован на Севастополь, на Республику Крым, если фактически этот орган государственной власти этой территорией уже никогда управлять не будет", — сказал Трофимов.
Он отметил, что решение Киева об упразднении судов в Крыму запоздало на несколько лет — его следовало бы принять вскоре после воссоединения полуострова с Россией.
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