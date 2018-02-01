Украинская Генпрокуратура готова попросить Австрию экстрадировать Гужву

КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины готова просить у Австрии экстрадировать главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву, если он будет объявлен в розыск и следствие обратится с соответствующим запросом, сообщил в четверг в комментарии РИА Новости заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.
"Как только орган следствия инициирует розыск и подготовит запрос (на экстрадицию — ред.), мы (Генпрокуратура — ред.) как центральный орган его направим", — сказал Енин.
Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.