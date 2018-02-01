Украинская Генпрокуратура готова попросить Австрию экстрадировать Гужву

КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины готова просить у Австрии экстрадировать главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву, если он будет объявлен в розыск и следствие обратится с соответствующим запросом, сообщил в четверг в комментарии РИА Новости заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины заявила, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва написал в обращении к читателям, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Гужва заявил, что покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали главреду "Страны.ua" документ о пребывании в стране.

"Как только орган следствия инициирует розыск и подготовит запрос (на экстрадицию — ред.), мы (Генпрокуратура — ред.) как центральный орган его направим", — сказал Енин.

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.