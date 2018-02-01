Порошенко осудил польский законопроект о запрете бандеровской идеологии

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым принятый сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и призывал Варшаву к диалогу.
"Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", — написал Порошенко в Facebook в четверг.
По его словам, Киев помнит в первую очередь "общие победы и борьбу против тоталитарных режимов".
"Принятый законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Призываю Польшу к объективности и диалогу", — заявил глава государства.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.