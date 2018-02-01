Порошенко осудил польский законопроект о запрете бандеровской идеологии

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым принятый сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и призывал Варшаву к диалогу.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши накануне принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

"Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", — написал Порошенко в Facebook в четверг.

По его словам, Киев помнит в первую очередь "общие победы и борьбу против тоталитарных режимов".

"Принятый законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Призываю Польшу к объективности и диалогу", — заявил глава государства.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.