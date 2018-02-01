МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Решение Высшего совета правосудия Украины прекратить работу украинских судов в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму, сопровождаемое объяснением, что это делается "в связи с мерами по борьбе с терроризмом", говорит об инертности или отсталости мышления, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Ранее стало известно, что Высший совет правосудия Украины решил прекратить работу украинских судов в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму "в связи с мерами по борьбе с терроризмом" на соответствующих территориях и чтобы обеспечить надлежащий перевод судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня.

"Решение не смешить народ судьями в Крыму, Донецке, Луганске, при этом, сопровождая объяснением, что там терроризм — это просто отсталость мышления Высшего совета или инерция, которая пока ещё не преодолена", — заявил депутат.

Он отметил, что киевские власти начинают менять терминологию, говоря о ДНР и ЛНР.

"От терроризма в ДНР, ЛНР, от АТО, переходят к другим названиям… в связи с подписанием после 6 февраля закона о реинтеграции Донбасса", — сказал парламентарий.

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, где Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". В окончательном тексте был исключен пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.