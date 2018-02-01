Польша переходит "красную черту" в отношениях с Украиной, считают в Раде

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату", считает председатель комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши накануне принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

"Политизируя историю, польские политики переходят "красные линии" в добрососедских отношениях с Украиной, Литвой, Германией и вредят своим интересам, дополнительно усиливая напряжение на линии Варшава-Тель-Авив, Варшава-Брюссель", — написала Гопко в Facebook.

По ее словам, украинцам тоже есть что припомнить полякам в вопросах истории, однако Киев им "все простил и попросил прощения".

"Республика Польша от локомотива и образца демократии в Центрально-Восточной Европе скатывается к шовинистическому диктату политики над исторической правдой, селективно выбирая чувствительные страницы истории", — считает депутат.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.