В частном доме под Ташкентом обнаружили африканского льва

ТАШКЕНТ, 1 фев – РИА Новости. Африканского льва нелегально содержали в клетке в одном из частных домов в Ташкентской области Узбекистана, передает в четверг телеканал "Узбекистан 24".

По данным телеканала, восьмимесячного льва обнаружили в строящемся частном доме в селении Тутзор. Животное принадлежит питомнику частного предприятия, но там не смогли предъявить какие-либо документы, предоставляющие право на ввоз и содержание хищника.

"Хищник — тощий, голодный, с разбитой мордой — содержался в ненадлежащих условиях. В полуметровой клетке не было места элементарно двигаться", — сказал представитель региональной инспекции Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды в телесюжете.

Африканского льва перевезли в зоопарк Ташкента, где он восстанавливает силы. Начато следствие.

В Узбекистане ввоз и вывоз диких животных допускается только с разрешения Госкомэкологии, их содержание в домашних условиях запрещено. Контрабанда животных подпадает по действие статьи "нарушение таможенного законодательства", которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

В соответствии с административным кодексом республики, за жестокое обращение с животными предусматривается штраф в размере до двух размеров минимальной заработной платы (около 40 долларов).