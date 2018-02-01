У берегов Крыма залатали пробоину у молдавского сухогруза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 янв – РИА Новости, Иван Капустин. Повреждения молдавского сухогруза, получившего пробоину у берегов Крыма, устранены, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС.
"От судовладельца поступила информация, что помощь им не нужна, они будут устранять пробоину своими силами. Сейчас пробоину уже задраили", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после окончания восстановительных работ судно продолжит свой путь. По информации МЧС, сухогруз под флагом Молдавии следовал из Азовского моря в Турцию, на борту судна перевозились отруби. Сейчас сухогруз стоит в 15 километрах от города Феодосия.