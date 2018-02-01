СМИ сообщили о теракте в лагере для беженцев в Нигерии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пять человек погибли и еще 39 получили ранения в результате теракта в лагере для беженцев в Нигерии, сообщает местная газета Nation со ссылкой на главу службы по чрезвычайным ситуациям штата Борно на северо-востоке страны Сатоми Ахмада.
Как сообщил Сатоми, террористка-смертница проникла на территорию лагеря и привела в действие взрывное устройство, при этом убив себя и еще пять человек. Вторая террористка-смертница подорвалась рядом с жилыми помещениями.
Nigeria:Many Feared Killed As Suicide Bombers Hit Borno Displaced Camp https://t.co/bxP5eNExb5 pic.twitter.com/1CkY0Cjtlb— Global Issues Web (@globalissuesweb) 1 февраля 2018 г.
По данным главы службы по чрезвычайным ситуациям, в результате второго взрыва никто из мирных жителей не пострадал.
Власти предполагают, что атака была совершена террористами, относящимися к группировке "Боко Харам".
Five die, 39 injured as suicide bomber strikes Borno https://t.co/jEFYVxTl7c pic.twitter.com/h8o3JOvE4e— 👑King 👑 (@Tarciofficial) 1 февраля 2018 г.