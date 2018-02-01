СМИ сообщили о теракте в лагере для беженцев в Нигерии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пять человек погибли и еще 39 получили ранения в результате теракта в лагере для беженцев в Нигерии, сообщает местная газета Nation со ссылкой на главу службы по чрезвычайным ситуациям штата Борно на северо-востоке страны Сатоми Ахмада.

Инцидент произошел в среду в лагере для беженцев, расположенном в городе Далори, недалеко от административного центра штата города Майдугури.

Как сообщил Сатоми, террористка-смертница проникла на территорию лагеря и привела в действие взрывное устройство, при этом убив себя и еще пять человек. Вторая террористка-смертница подорвалась рядом с жилыми помещениями.

Nigeria:Many Feared Killed As Suicide Bombers Hit Borno Displaced Camp https://t.co/bxP5eNExb5 pic.twitter.com/1CkY0Cjtlb — Global Issues Web (@globalissuesweb) 1 февраля 2018 г.

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По данным главы службы по чрезвычайным ситуациям, в результате второго взрыва никто из мирных жителей не пострадал.

Власти предполагают, что атака была совершена террористами, относящимися к группировке "Боко Харам".

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