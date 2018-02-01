Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. архивное фото

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 50 мин, сообщили в четверг журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в оперативном командовании ДНР заявляли о семи нарушениях режима прекращения огня за сутки. По территории ДНР было выпущено 30 мин.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 12 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на донецком направлении украинские силовики выпустили почти 50 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Они также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 519 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.