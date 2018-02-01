В Турции заявили об уничтожении почти 50 членов РПК на севере Ирака

АНКАРА, 1 фев— РИА Новости. Около 50 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) были ликвидированы в результате авиаударов турецкой авиации на севере Ирака, сообщил в четверг генштаб ВС страны.

"В результате двух авиаударов ВВС Турции по объектам членов сепаратистской террористической организации (РПК) в районах Ассос (Кандиль), Зап, Авашин (Басьян) и Хакурк на севере Ирака 29 января были нейтрализованы 49 террористов", — говорится в полученном РИА Новости сообщении генштаба ВС Турции.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.