В Турции заявили об уничтожении почти 50 членов РПК на севере Ирака

АНКАРА, 1 фев— РИА Новости. Около 50 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) были ликвидированы в результате авиаударов турецкой авиации на севере Ирака, сообщил в четверг генштаб ВС страны.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.