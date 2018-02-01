БАКУ, 1 фев — РИА Новости. Правящая партия Азербайджана "Новый Азербайджан" выдвигает действующего президента Ильхама Алиева кандидатом на предстоящих в октябре выборах главы государства, заявил в четверг исполнительный секретарь партии Али Ахмедов.

Выборы запланированы на 17 октября.

"Нашим кандидатом является президент Азербайджана Ильхам Алиев. Я верю, что наша молодежь также внесет вклад в его победу на выборах", — сказал Ахмедов журналистам.

Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет