В Боливии от наводнений и ливней пострадали около 50 тысяч человек

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. По меньшей мере 50 тысяч человек пострадали от вызванных сильными дождями наводнений в Боливии, сообщает местное информационное агентство ABI со ссылкой на заместителя министра гражданской обороны страны Карлоса Бру.
Больше всего от последствий стихии пострадали департаменты Бени и Тариха, куда были направлены военные, чтобы оказать помощь населению в экстренных случаях.
"Страна находится в состоянии готовности из-за дождей. Наводнения и разливы рек зафиксированы в таких местах, как Туписа, Вилья-Монтес, Гуанай, Винто и других. Я поручил силам гражданской обороны и вооруженным силам принять необходимые меры, для защиты прежде всего жизни людей", — написал в Twitter президент Боливии Эво Моралес.