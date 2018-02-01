В Боливии от наводнений и ливней пострадали около 50 тысяч человек

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. По меньшей мере 50 тысяч человек пострадали от вызванных сильными дождями наводнений в Боливии, сообщает местное информационное агентство ABI со ссылкой на заместителя министра гражданской обороны страны Карлоса Бру.

"На данный момент имеем порядка 50 тысяч пострадавших от различных видов погодных явлений, дождей, наводнений, разлива рек, града, гроз и обрушения дорог", — заявил Бру.

Больше всего от последствий стихии пострадали департаменты Бени и Тариха, куда были направлены военные, чтобы оказать помощь населению в экстренных случаях.

"Страна находится в состоянии готовности из-за дождей. Наводнения и разливы рек зафиксированы в таких местах, как Туписа, Вилья-Монтес, Гуанай, Винто и других. Я поручил силам гражданской обороны и вооруженным силам принять необходимые меры, для защиты прежде всего жизни людей", — написал в Twitter президент Боливии Эво Моралес.