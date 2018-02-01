Жители Земли поделились фотографиями "кровавой" и голубой Луны

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Жители планеты 31 января наблюдали уникальное астрономическое явление — в этот день совпали суперлуние, "кровавая" Луна и голубая Луна.

Публикация от Saija Lehtonen (@photographybysaija) Янв 31, 2018 at 12:39 PST

В социальных сетях люди активно делились фотографиями увиденного.

Публикация от tarolog_magiya (@ann_maktub) Янв 31, 2018 at 9:05 PST

В этот день Луна максимально приблизилась к Земле и погрузилась в ее тень. Такое лунное затмение называют "кровавой" Луной.

Первое суперлуние в этом году произошло 2 января. Второе полнолуние месяца часто называют голубой Луной.

Публикация от Saija Lehtonen (@photographybysaija) Янв 30, 2018 at 8:06 PST

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят не больше чем на три дня.

Публикация от juliy928 (@juliy928) Янв 31, 2018 at 9:04 PST

Публикация от Neil E. Das (@neiledas) Янв 31, 2018 at 9:49 PST

Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух явлений (перигея и полнолуния) бывают довольно редко.

Публикация от Boston.com (@boston) Янв 31, 2018 at 1:12 PST