В Гонконге обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

ПЕКИН, 1 фев — РИА Новости. Саперы в Гонконге в четверг утром успешно обезвредили обнаруженную накануне 450-килограммовую американскую бомбу времен Второй мировой войны, пишет издание South China Morning Post.

Это уже второй заряд, обнаруженный на одной и той же стройплощадке в районе Ван Чай за неделю. Рабочие, строящие новую ветку метро, обнаружили снаряд утром в среду всего в 10 метрах от того места, где в прошлую субботу нашли такой же американский снаряд ANM-65. В прошлый раз саперам также понадобилось более суток на то, чтобы обезвредить снаряд.

Hong Kong’s buried wartime bombs – how did they get there? https://t.co/qHHpRSyZjE — SCMP News (@SCMP_News) 1 февраля 2018 г.

Прибывшая на место группа саперов работала всю ночь. Полиция оцепила район радиусом более 300 метров, из близлежащих домов, ресторанов и офисов были эвакуированы порядка 4,6 тысячи человек. В 10.45 по местному времени (5.45 мск) полиция сообщила, что снаряд обезврежен, а уже в 11.00 городской транспорт в этом районе возобновил работу в нормальном режиме, были сняты полицейские кордоны, жители города смогли вернуться в дома и на рабочие места.

В связи с объявленной масштабной эвакуацией также была приостановлена работа генерального консульства РФ, расположенного центре города в здании небоскреба Sun Hung Kai Centre. Согласно опубликованной на странице дипмиссии информации, "генконсульство вернется к обычному режиму работы сегодня с 14.00" (9.00 мск).

В прошлую субботу американский снаряд ANM-65 длиной 140 сантиметров, диаметром 45 сантиметров и весом 450 килограммов был найден рабочими на стройке в центре Гонконга. Специалисты определили, что он был сброшен на Гонконг американским бомбардировщиком в период между 1941 и 1945 годами в разгар Второй мировой войны. Это уже не первая бомба военных времен, найденная в Гонконге. В январе прошлого года также на стройплощадке был обнаружен 220-килограммовый американский снаряд.