В США оценили значимость "кремлевского доклада"

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. "Кремлевский список" малозначимый и является лишь намеком на возможное введение санкций, заявил РИА Новости конгрессмен Брэд Шерман, входящий в комитет по международным делам палаты представителей США.

"Посмотрите, список главных фигур в российском правительстве доступен всем, кто читает ваши публикации. Вы знаете, журнал "Forbes" публикует каждый год список самых богатых американцев и самых богатых людей в мире. Так что публикация списка богатых людей и влиятельных людей — это то, что многие СМИ делают постоянно", — сказал конгрессмен.

По его словам, "список является малозначимым". "Это намёк на то, что, может быть, против кого-то из списка могут когда-нибудь введены санкции, но если мы были бы серьёзно настроены в отношении санкций, то мы могли бы создать это список, когда он бы нам потребовался", — отметил Шерман.

По его мнению, этот список "не так сложно подготовить". "Я гарантирую, что если вы посадите 7 российских журналистов в комнату на день и попросите их перечислить самых богатых людей в России и самых влиятельных людей в России, может быть, это займёт полдня", — уверен американский конгрессмен.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".