ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Конгресс не будет публиковать закрытую часть "кремлевского доклада", заявил РИА Новости сенатор Бен Кардин, который является заместителем председателя комитета по международным делам.

"Секретную часть? Нет, мы не можем, нам не разрешено это делать", — сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли конгресс опубликовать закрытую часть "кремлевского доклада".

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что закрытая часть "кремлевского доклада", в котором содержатся рекомендации к конгрессу по поводу санкций, содержит около ста страниц, минфин США считает, что конгресс раскроет эту информацию.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".