В конгрессе прокомментировали "кремлевский доклад"

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Конгрессмены разочарованы тем, что за публикацией "кремлевского доклада" не последовали санкции, рассказал РИА Новости заместитель председателя комитета сената по международным делам Бен Кардин.

По его словам, по этому вопросу пройдут отдельные слушания.

Он добавил, что конгресс не будет публиковать закрытую часть доклада, поскольку это запрещено.

В свою очередь, член комитета по международным делам палаты представителей Брэд Шерман заявил, что документ сам по себе малозначимый, это лишь намек на возможное введение санкций. По его мнению, этот список "не так сложно подготовить".

"Кремлевский доклад"

В ночь на вторник Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошли 210 человек: почти все российское руководство, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, и крупные предприниматели. Он не влечет за собой немедленных санкций, но подразумевает, что их могут ввести в будущем.

Доклад подготовили в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который приняли летом 2017 года.

Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который вредит отношениям России и США. Причем Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, поэтому она пока воздержится от ответных шагов. Он также отметил, что Россия сейчас должна заниматься внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал США "непредсказуемым визави". По его словам, Москва в такой ситуации должна сохранять собранность и действовать в соответствии со своими интересами.