В Японии обыскали одно из отделений Организации граждан КНДР

ТОКИО, 1 фев — РИА Новости. Токийская полиция провела обыски в офисе одного из отделений Организации северокорейских граждан в Японии ("Чхонрён"), играющей роль неофициальной миссии КНДР в этой стране, в связи с подозрениями, что его глава получал незаконную прибыль от продажи материалов для изучения английского языка на интернет-аукционах.

По данным агентства Киодо со ссылкой на представителей местной полиции, 45-летний Чхон Чу Хёк подозревается в получении 30 миллионов иен (около 274 тысяч долларов) от реализации учебных материалов с марта 2012 года по октябрь 2017 года.

Руководитель токийского отделения Чхонрён был задержан, в его доме был проведен обыск. Сам подозреваемый признал факт продажи учебных материалов через интернет, но утверждает, что не знал о том, что для этого необходимо получение разрешения от японских властей.

Расследование в отношении Чхон Чу Хёка началось после того, как в полицию обратился один из покупателей, которому был доставлен набор учебников по английскому языку без прилагающегося к нему CD. После нескольких попыток убедить продавца товара выслать ему диск или оформить возврат учебных материалов покупатель обратился в правоохранительные органы.