В Аргентине родственникам высших чиновников запретили работать на госслужбе

МЕХИКО, 1 фев – РИА Новости. В Аргентине в среду вступил в силу запрет для уже работающих высокопоставленных чиновников назначать своих родственников на государственные посты.

Документ, подписанный президентом Маурисио Макри и опубликованный в официальном издании правительства, предполагает, что крайним сроком для ухода с должностей для таких людей является 28 февраля этого года.

Новая норма запрещает под любыми предлогами принимать на работу в госсекторе любых людей, имеющих родственные связи — как прямые, так и непрямые, вплоть до второй степени родства – с президентом и вице-президентом страны, главой правительства, министрами и иными руководителями ведомств. Этот запрет распространяется также на живущих в гражданском союзе.

По данным канала Telesur, уже подали заявления об уходе со своих постов на госслужбе сестры министра труда Хорхе Триаки, брат главы кабинета министров Маркоса Пеньи и сын министр безопасности Патрисии Буллрич.