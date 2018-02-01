Посольство России прокомментировало интерес Норвегии к сотрудничеству

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия ждет официальных разъяснений о заинтересованности властей Норвегии в продолжении российско-норвежского регионального сотрудничества и взаимодействия в Арктике, заявило посольство РФ в Норвегии.
Российское посольство напомнило о прошедшей недавно в норвежском Тромсё конференции "Арктические рубежи", а также о запланированных в феврале и апреле мероприятиях в Киркенесе и Будё "как раз по вызывающим особую обеспокоенность PST темам".
"Будем ждать официальных разъяснений, заинтересованы ли в Норвегии в продолжении российско-норвежского регионального и приграничного сотрудничества, взаимодействия в Арктике", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте российского посольства в Facebook.
Также посольство отметило рвение, с которым некоторые норвежские СМИ смакуют и тиражируют "старые инсинуации, добавляя к ним собственные русофобские фантазии", посоветовав вместо "демонизации России" подумать о "налаживании предметного сотрудничества с российскими компетентными органами в интересах обеспечения реальной безопасности граждан, а также выправлении атмосферы двусторонних отношений".