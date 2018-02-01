Посольство России прокомментировало интерес Норвегии к сотрудничеству

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия ждет официальных разъяснений о заинтересованности властей Норвегии в продолжении российско-норвежского регионального сотрудничества и взаимодействия в Арктике, заявило посольство РФ в Норвегии.

Так дипмиссия прокомментировала доклад Полицейской службы безопасности (PST) страны, в котором, по данным посольства, содержатся "нелепые" призывы "приглядывать" за коллегами на работе и ссылки на "использование агентами открытых семинаров и конференций по политике безопасности, северным регионам, технологиям и инновациям". Посольство заявляет, что PST не первый год "занимается запугиванием населения Норвегии", говоря о "мифической российской угрозе".

Российское посольство напомнило о прошедшей недавно в норвежском Тромсё конференции "Арктические рубежи", а также о запланированных в феврале и апреле мероприятиях в Киркенесе и Будё "как раз по вызывающим особую обеспокоенность PST темам".

"Будем ждать официальных разъяснений, заинтересованы ли в Норвегии в продолжении российско-норвежского регионального и приграничного сотрудничества, взаимодействия в Арктике", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте российского посольства в Facebook.

Также посольство отметило рвение, с которым некоторые норвежские СМИ смакуют и тиражируют "старые инсинуации, добавляя к ним собственные русофобские фантазии", посоветовав вместо "демонизации России" подумать о "налаживании предметного сотрудничества с российскими компетентными органами в интересах обеспечения реальной безопасности граждан, а также выправлении атмосферы двусторонних отношений".

В кулуарах конференции "Арктические рубежи" посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили заявлял РИА Новости, что страны арктического региона не рассматривают Россию как военную угрозу и понимают правомерность российских инвестиций в развитие арктической инфраструктуры, поскольку военные объекты будут использоваться в том числе в гражданских целях. Директор второго европейского департамента МИД РФ Игорь Неверов заявлял агентству, что Россия принципиально выступает за сотрудничество в Арктике, направляя усилия на развитие этого региона, и соседние государства понимают, что РФ не представляет военной угрозы.