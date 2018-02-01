В Армении вор напился на месте преступления

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Житель Еревана украл из ресторана алкогольные напитки и принялся выпивать их на месте преступления, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на местные СМИ.

В конце января в полицию поступило сообщение об ограблении одного из ресторанов в армянской столице. На территории заведения был обнаружен мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, злоумышленник украл из ресторана пять бутылок коньяка "Наири" 25-летней выдержки, водку "Абсолют" и десять трехлитровых банок компота. Однако грабитель не стал покидать место преступления, а приступил к распитию алкогольных напитком прямо на территории ресторана, после чего уснул.

Предполагаемого преступника госпитализировали с диагнозом "алкогольная интоксикация", после чего доставили в отделение полиции.

Правоохранители устанавливают подробности преступления.