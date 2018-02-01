В Венесуэле оппозиция опровергла факт достижения договоренностей с властями

МЕХИКО, 1 фев – РИА Новости. Представитель оппозиции на переговорах с властями Венесуэлы Хулио Борхес опроверг в среду информацию о достижении договоренностей с властями страны об урегулировании кризиса.

Ранее министр связи и информации Хорхе Родригес сообщил, что правительство и оппозиция сумели в ходе переговоров в Доминикане достичь предварительных договоренностей о стабилизации ситуации и подписали акт, в котором содержатся элементы предварительного соглашения.

"Не удалось достичь соглашения, которое мы смогли бы представить в виде всех решенных аспектов, эти встречи касаются только начального соглашения. Не будет договора, пока все не будет согласовано", – приводит канал Globovision слова Борхеса. Он отметил, что пока никакое предварительное соглашение не подписано.

Как сообщил ранее Родригес, окончательное соглашение должно быть подписано в ближайший понедельник, 5 февраля, после того, как стороны доработают остающиеся детали. Одной из основных тем, обсуждающихся на переговорах, являются предстоящие президентские выборы в Венесуэле. Ранее власти приняли решение провести их в срок до 30 апреля, с чем не согласна оппозиция.