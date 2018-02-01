В Польше приняли закон о запрете бандеровской идеологии

ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, польские сенаторы большинством голосов приняли пакет поправок в закон об Институте национальной памяти.
В соответствии с этим документом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.
Еще на этапе обсуждения законопроекта украинская националистическая партия "Свобода" потребовала от президента Украины Петра Порошенко публично его осудить и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".
В свою очередь руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду.
Израильский же мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.
В ответ на позицию Израиля польские националисты хотели устроить манифестацию возле посольства этой страны в Варшаве. Городской совет польской столицы дал разрешение на проведение этого мероприятия, но воевода мазовецкий, руководствуясь соображениями безопасности, но не имея полномочий запретить манифестацию, запретил передвижение людей по прилегающим к дипмиссии улицам до 5 февраля.
Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.