Россия выразила обеспокоенность состоянием дипсобственности в США

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Россия по-прежнему обеспокоена состоянием дипсобственности РФ, доступ к которой закрыт властями США, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить ее сохранность. Такая американская позиция неприемлема. Крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется", — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве отмечают, что отказы послу России войти в здания, принадлежащие РФ, ничем не мотивируются.

"Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается. Заверения помощника госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности М.Эваноффа, что с нашей собственностью все в порядке, не вызывают доверия. Хотят снять сомнения – пусть обеспечат нам доступ к этим зданиям. И в лучшие годы американская сторона руководствовалась принципом "доверяй, но проверяй" (президент Р.Рейган, в частности). Сейчас время сначала проверять, а потом доверять", — подчеркивают в российском посольстве.

Ранее в среду помощник госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф заявил РИА Новости, что местные правоохранительные органы США содержат закрытые российские дипломатические объекты в полной неприкосновенности.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.