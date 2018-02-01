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В мире

Россия выразила обеспокоенность состоянием дипсобственности в США

03:4401.02.2018
(обновлено: 03:57 01.02.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США. Архивное фотоФлаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Россия по-прежнему обеспокоена состоянием дипсобственности РФ, доступ к которой закрыт властями США, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить ее сохранность. Такая американская позиция неприемлема. Крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется", — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве отмечают, что отказы послу России войти в здания, принадлежащие РФ, ничем не мотивируются.

"Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается. Заверения помощника госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности М.Эваноффа, что с нашей собственностью все в порядке, не вызывают доверия. Хотят снять сомнения – пусть обеспечат нам доступ к этим зданиям. И в лучшие годы американская сторона руководствовалась принципом "доверяй, но проверяй" (президент Р.Рейган, в частности). Сейчас время сначала проверять, а потом доверять", — подчеркивают в российском посольстве.

Ранее в среду помощник госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф заявил РИА Новости, что местные правоохранительные органы США содержат закрытые российские дипломатические объекты в полной неприкосновенности.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Антон Личнов
Вложили бюджетные деньги в американскую недвижимость, вот теперь пускай "пыль по судам глотают". Либо если американские документы на собственность есть пускай продают, всё равно эта вся бодяга с санкционными войнами на долго. ~_^
05:05
01.02.2018
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vkoryy
Как Путин недавно выразился: "...собака лает, а караван идёт", вот вам и подтверждение того, что теперь уже мы, как собака лаем, а они идут в своём направлении не обращая внимание ни на нас, ни на международные законы...
Ну, какие у нас "прекрасные партнёры"! Анализируя всё это приходишь к выводу, что кто-то из наших политиков "не дружит с головой".
04:33
01.02.2018
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Klenowiy.klen
vkoryy, Ответте мне пожалуйста:,,Что такое политика?"
05:05
01.02.2018
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kumalisska
А кроме очередного нытья что сделаем? Ноют слабаки!
04:07
01.02.2018
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Vasiliy Vasechkin
Как можно доверять тем, кто Россию считает своей угрозой и всяческий гадит при любом случаи?
03:49
01.02.2018
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